Tolentino, spariscono 100mila euro dal conto di un anziano: serie di bonifici a una donna

Svuotato il conto di un anziano. Prelievi, shopping e cure dimagranti. Donna fa sparire oltre 100mila euro: Tolentino (Macerata), 24 febbraio 2025 – Con una serie di prelievi, dal 2017 una donna avrebbe sottratto oltre centomila euro dal conto di un anziano per cellulari, cure dimagranti e scarpe. Ma dopo ... ilrestodelcarlino

Tolentino, spariscono 100mila euro dal conto di un anziano: serie di bonifici a una donna: TOLENTINO In quattro anni dal conto di un anziano con problemi psichici sarebbero spariti 100mila euro utilizzati per pagare rifornimenti di carburante, trattamenti estetici, calzature, abbigliamento. corriereadriatico

