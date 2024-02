Tokyo paga 3 miliardi di dollari e la taiwanese Tsmc apre in Giappone la sua nuova fabbrica di chip

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il colosso deiTaiwan Semiconductor Manufacturing () inaugura il suo nuovo sito produttivo in, nella zona di Kumamoto. Dal prossimo ottobre inizierà a produrre semiconduttori a tecnologia avanzata, compresi ida 12 nanometri, utilizzati nelle automobili e nelle apparecchiature industriali. Oltre al sostegno del governose, che ha offerto fino a 476di yen (3,2di) in sovvenzioni, altri investitori, tra cui la Sony e il produttorese di componenti per auto Denso controllato da Toyota, deterranno quote di minoranza. L’operazione rientra nel progetto del governose di rivitalizzare il settore deidel paese, una volta tra i più ...