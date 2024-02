TNA: Un debutto da ricordare per Mustafa Alì che conquista il X-Division Title

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo il licenziamento a sorpresa dalla WWEAlì non si è certo perso d’animo e appena la clausola contrattuale di non competizione è scaduta si è lanciato nella scena indie per poi trovare accordi anche con due federazioni importanti come la TNA e la NJPW. Dopo una serie di “vignette” questa notte per Alì è arrivato l’attesoin TNA e l’occasione è stata il match valido per l’X-contro Chris Sabin nel PPV No Surrender. Primo titolo in una major Alì e Sabin si sono presi il main event dello show nonostante anche il titolo mondiale di Moose fosse in palio questa notte. Una scelta della TNA che non ha deluto visto che i due hanno dato luogo ad un gran match durato quasi 20 minuti. Primi minuti fatti di studio e di giochetti mentali da parte di entrambi prima di passare alla vera e ...