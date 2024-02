TNA 22 02 2024 La forza del sistema

TNA No Surrender 2024 – Preview

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di TNA Impact. Siamo ormai alle porte di No Surrender, ciononostante nella puntata in questione ci sono stati comunque match interessanti. Scopriamoli insieme! Chris Sabin sconfigge Jason Hotch (3,5 / 5) Simon Gotch sconfigge Jack Price N.C. Dopo il match Josh Alexander sale sul ring solo per guardare faccia a faccia il suo prossimo sfidante. Jason Hotch ricambia lo sguardo di sfida ma poi se ne va. Steve Maclin sconfigge Trent Seven (3,5 / 5) Eric Young sconfigge Big Damo (1,5 / 5) Prima del match Frankie Kazarian stuzzica Eric Young dicendogli che incontrerà uno dei suoi fantasmi. Il canadese riesce però comunque a sconfiggerlo senza troppi problemi. Dopo il match il vincitore sfida Frankie Kazarian proprio a No Surrender. Ash By Elegance sconfigge Savannah Thorne N.C. The System ...

Naomi Has A Message For One WWE Star After Elimination Chamber 2024: Naomi isn't taking her exit from the women's Elimination Chamber match in Perth, Australia lightly. The WWE veteran was eliminated by Tiffany Stratton, who was very recently called up to the main ... wrestlinginc

Risultati TNA No Surrender 2024 *SPOILER*: Il 23 febbraio 2024, la TNA ha ospitato il PPV No Surrender dall'Alario Center di New Orleans, Louisiana su TNA Plus, con l’evento che, orfano di Scott D’Amore come Presidente della federazione, ha ... worldwrestling

TNA: Un debutto da ricordare per Mustafa Alì che conquista il X-Division Title: Dopo il licenziamento a sorpresa dalla WWE Mustafa Alì non si è certo perso d'animo e appena la clausola contrattuale di non competizione è scaduta si è lanciato nella scena indie per poi trovare acco ... zonawrestling