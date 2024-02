Prezzo BOMBA su The Texas Chain Saw Massacre per PS5! (-25%)

The Texas Chain Saw Massacre, Sumo Nottingham saluta definitivamente il gioco (Di sabato 24 febbraio 2024) Sumo Nottingham, studio di sviluppo di The Texas Chain Saw Massacre, ha annunciato di voler concludere il lavoro sul gioco. Il team non ha ancora specificato quando lascerà definitivamente il titolo, ma ciò potrebbe avvenire a breve. Nonostante ciò, The Texas Chain Saw Massacre non verrà abbandonato: un nuovo team di sviluppo si prenderà cura del titolo dalle tinte horror. La notizia ha sorpreso i fan per diverse ragioni: il gioco è stato rilasciato meno di un anno fa e nel corso del tempo sono stati pubblicati vari aggiornamenti per migliorare l’esperienza complessiva. Inoltre, solo pochi giorni fa è stata annunciato l’arrivo di Virginia, un nuovo personaggio giocabile originale interpretato da ... Leggi tutta la notizia su game-experience (Di sabato 24 febbraio 2024), studio di sviluppo di TheSaw, ha annunciato di voler concludere il lavoro sul. Il team non ha ancora specificato quando lasceràil titolo, ma ciò potrebbe avvenire a breve. Nonostante ciò, TheSawnon verrà abbandonato: un nuovo team di sviluppo si prenderà cura del titolo dalle tinte horror. La notizia ha sorpreso i fan per diverse ragioni: ilè stato rilasciato meno di un anno fa e nel corso del tempo sono stati pubblicati vari aggiornamenti per migliorare l’esperienza complessiva. Inoltre, solo pochi giorni fa è stata annunciato l’arrivo di Virginia, un nuovo personaggio giocabile originale interpretato da ...

