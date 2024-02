Texas | nuova frontiera hi-tech

Il Texas sfida Biden sui migranti, più guardie alla frontiera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fisco ragionevole, istituzioni agili, opportunità per fare impresa. Così lo Stato dell’Ovest americano è diventato una formidabile calamita per industrie d’avanguardia e finanza. E per molti talenti in fuga dalle crisi profonde della Silicon Valley e di New York. Da inizio 2024, i newyorkesi si trovano a un bivio: rimanere o andarsene. In molti l’hanno già fatto. Gravati da tasse sempre più alte, regolamenti soffocanti, criminalità che dilaga e senzatetto in aumento, scuole in fallimento e un’atmosfera che ostacola il tradizionale spirito imprenditoriale americano, negli ultimi 12 mesi ben 102 mila abitanti hanno lasciato la Grande Mela, un trasferimento interno superiore a qualsiasi altro Stato a stelle e strisce. Destinazione privilegiata: il. Di un esodo analogo è protagonista la California, governata dai democratici e presa d’assalto dai migranti (si veda a ...