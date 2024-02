Testo | La lettura è un esercizio collettivo | unisce

La lettura è un esercizio spirituale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) FIRENZE Ieri mattina nell’Arena Olivetti si è tenuto l’incontro su ’Promozione della letteratura italiana e delle lettera’ al quale hanno partecipato Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino: "Laè unchee dunque dobbiamo organizzare più incontri con autori e personaggi per rispondere a questo bisogno". Presenti anche Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana Editori, Adriano Monti Buzzetti, presidente del Centro per il Libro e la, Alessandro De Pedys, direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale del Maeci e Mauro Mazza, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia quale Ospite d’onore alla 76esima edizione della Frankfurter ...