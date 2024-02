Terza Categoria Il Punta Marina a Carpinello Testacoda Brisighella-Bubano

Terza Categoria. Il Punta Marina regola il Cral Mattei. Bene il Brisighella

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il, capolista nel girone A di, fa visita oggi pomeriggio al, quarto. Gli adriatici difendono 4 punti di vantaggio (ma hanno già riposato al contrario delle dirette rivali) sul Mezzano, in campo sempre oggi a Santo Stefano contro l’Atlas. Molto interessante anche il match a Camerlona tra i locali e la Compagnia dell’Albero,anche se staccata di 10 punti dal. Completa la giornata odierna – cinque le gare in programma – Cral Mattei-Coyotes e il derby cervese tra Junior e Saline Romagna. Anche nel girone B la capolistascende in campo oggi al Comunale di Mordano contro il, penultimo. Potrebbe essere una buona occasione per allungare in ...