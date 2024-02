Tensioni a Gorizia, migranti sul tetto del Cpr: quattro sono in fuga

Tensioni a Gorizia, migranti sul tetto del Cpr: quattro sono in fuga: Pomeriggio di Tensioni al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca (Gorizia), dove un gruppo di migranti ha tentato la fuga, salendo sui tetti della struttura in cui erano ospiti. Secondo ...ilgiornale

Preganziol, donna sequestrata dal marito: liberata dai ROS: PREGANZIOL - Momenti di palpabile tensione ieri sera, 21 febbraio, a Preganziol, quando una donna è stata sequestrata dal marito in via Gorizia, alle 23. Le strade del quartiere sono state chiuse ...oggitreviso

Legge elettorale, Tensioni dopo l'ok all'abbassamento del quorum per i sindaci: In Consiglio regionale gli echi sul vertice di maggioranza che ha portato al 40 per cento la soglia per l'elezione dei sindaci dei comuni più grandi, e imposto un limite di tre mandati ...rainews