Jasmine Paolini 1000 vite! Rimonta incredibile e trionfo a Dubai

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 feb. – (Adnkronos) – Impresa diche trionfa nel torneo Wtadi(cemento, montepremi 3.211.715 dollari). La 28enne azzurra, numero 26 del mondo, supera in finale in rimonta la 25enneAnna, numero 40 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 dopo due ore e 16 minuti.sale così alla 14/a posizione nel ranking, diventando l’ottava italiana a entrare tra le prime 15 del mondo, dopo Francesca Schiavone (n.4), Sara Errani (n.5), Flavia Pennetta (n.6), Roberta Vinci (n.7), Silvia Farina (n.11), Raffaella Reggi (n.13) e Sandra Cecchini (n.15). Settimana memorabile per lata di Castelnuovo Garfagnana che ha eliminato all’esordio in tre ...

Tennis: trionfo di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Dubai, russa Kalinskaya battuta 7-5 al 3° set: Dubai, 24 feb. – (Adnkronos) – Impresa di Jasmine Paolini che trionfa nel torneo Wta 1000 di Dubai (cemento, montepremi 3.211.715 dollari). La 28enne azzurra, numero 26 del mondo, supera in finale in ...ilsannioquotidiano

Sinner: “Alle Olimpiadi per una medaglia”. Sugli Internazionali di Roma...: Dopo aver trascinato l'Italia al successo in Coppa Davis (gli azzurri avevano vinto una sola volta, nel 1976, in Cile) e aver trionfato all' Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne e sec ...tuttosport

Pagina 1 | Sinner: “Alle Olimpiadi per una medaglia”. Sugli Internazionali di Roma...: Dopo aver trascinato l'Italia al successo in Coppa Davis (gli azzurri avevano vinto una sola volta, nel 1976, in Cile) e aver trionfato all' Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne e sec ...tuttosport