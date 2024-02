Tennis | Torneo Doha Titolo al russo Khachanov

ATP 250 Doha. Niente da fare per Musetti-Sonego sconfitti in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Battuto in due set in finale il ceco Mensik(QATAR) - Karensi aggiudica il "Qatar ExxonMobil Open", Atp 250 da 1.395.872 dollari che si sta disputando sul cemento del Khalifa International& Squash Complex di. Il, numero 17 del mondo e seconda testa di serie, ha sco

Jasmine Paolini vince Torneo Wta di Dubai, primo titolo in carriera: Murray, ex numero 1 del mondo, ha conquistato il 32° titolo in doppio in carriera. Ne ha vinto almeno uno per la dodicesima stagione di fila, una serie iniziata nel 2013. Il 36enne Venus, ex numero 6 ...adnkronos

Tennis: Kalynskaya ko, Jasmine Paolini trionfa a Dubai: Jasmine Paolini ha vinto il Torneo di Dubai, ottenendo il suo primo successo in un Wta 1000, battendo in rimonta la russa Anna Kalynskaya col punteggio ...sportmediaset.mediaset

WTA Dubai, Jasmine Paolini batte Kalinskaya e vince il primo Masters 1000 della sua carriera: sarà numero 14 del mondo: È stata una settimana epica quella vissuta da Jasmine Paolini, Tennista italiana che è arrivata in finale al WTA 1000 di Dubai al termine di un Torneo giocato alla grande. A farne le spese sono state ...tag24