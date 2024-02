Tennis: Torneo Acapulco. Cobolli numero 1 delle qualificazioni

Tennis: Torneo Acapulco. Cobolli numero 1 delle qualificazioni: Il romano affronterà all'esordio Holt, figlio della ex n.1 Austin ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) - Flavio Cobolli riparte da Acapulco. Il ... sport.tiscali

Tennis: Torneo Dubai. Zeppieri al turno di qualificazione: Il pontino batte Muller, sfida a Cazaux per l'accesso al tabellone principale DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Giulio Zeppieri raggiunge il ... sport.tiscali

Iga Swiatek spiega la sconfitta a Dubai: "Ero senza forze per alzare il mio livello": In genere, quando mi dico cosa fare, riesco a portare il mio tennis a un livello superiore. In questa semifinale mi sono ritrovata senza energie, ero così stanca che semplicemente non potevo". La ... tennisworlditalia