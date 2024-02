Tennis | Sinner | “Il successo non mi ha cambiato Voglio fare bene a Roma e vincere una medaglia a Parigi”

Jannik Sinner: "A Parigi per una medaglia, sulla terra posso migliorare tanto. Il successo? Non mi ha cambiato"

(Di sabato 24 febbraio 2024) In un’intervista rilasciata a Sportmediaset, Jannikha parlato del grande obiettivo del 2024, le Olimpiadi di: “E’ bello già soltanto pensare di farne parte. Ovviamente proverò a conquistare una, ma credo che sia un’esperienza importante anche per conoscere sportivi nuovi – tra cui gli atleti più forti – che hanno nuovi metodi di lavoro e prendere tante informazioni utili per il mio futuro“. Un altro obiettivo dell’azzurro sono poi gli Internazionali d’Italia: “Giocare di fronte a tanti tifosi è la cosa più bella che c’è. E’ incredibile il boato del pubblico quando entri in campo, sembra ci siano 50mila persone. Lo scorso anno era partito, ma poi non avevo fatto un buon torneo. Mi auguro di alzare l’asticella quest’anno“. Non poteva poi mancare un pensiero in merito ai prossimi Slam, che si ...

