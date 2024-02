Tennis | Jasmine Paolini trionfa a Dubai

WTA 1000 Dubai finale Paolini-Kalinskaya diretta live: Jasmine va a caccia di un sogno

(Di sabato 24 febbraio 2024) 18.40vince il Wta 1000 disuperando in finale 4-6 7-5 7-5 Anna Kalinskaya. Per la toscana è il secondo successo in un torneo Wta, il primo 1000. Eccezionale il finale dell' incontro: sotto 3-5 nel terzo set, la lucchese vince 4 giochi di fila e capovolge una situazione che sembrava compromessa. Da domani salirà al n.14 della classifica Wta (era al n.26 prima del torneo negli Emirati Arabi).

IL CAPOLAVORO di Jasmine Paolini! Vittoria storica a Dubai, é in top15!: Jasmine Paolini conquista il titolo più importante della sua carriera. Il WTA 1000 di Dubai è suo: è la seconda italiana a conquistarlo dopo Sara Errani nel 2016 (quando, per alternanza con Doha dell' ...oasport

