Forte grandine e temporali sulla Lombardia: cosa sta succedendo a febbraio

Arriva il maltempo a Napoli e in gran parte della regione Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo ... (teleclubitalia)

Nel pomeriggio di oggi sabato 24 febbraio sulla Lombardia si sta verificando una Forte grandinata accompagnata da un temporale: alto rischio valanghe in alta ... (fanpage)

Temporali e grandine in Lombardia: fenomeni anomali a febbraio. Il video del ghiaccio in Brianza: Il maltempo era atteso, ma gli abitanti della Lombardia non si aspettavano della grandine nel mese di febbraio. E sui social i cittadini mostrano il ghiaccio dalla finestra e i video dei Temporali ...notizie.virgilio

Meteo Cronaca Diretta (Video): grandine in Lombardia, imbiancate le province di Como e Monza Brianza: Forti Temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento si sono abbattuti nel pomeriggio di Sabato 24 Febbraio in Lombardia. Le zone maggiormente colpite sono state quelle a nord di Milano e ...ilmeteo

Varese colpita nel tardo pomeriggio da pioggie intense con acqua gelata come fosse neve: anomalia o cambiamenti climatici: VARESE, 24 febbraio 2024- Una mezz’ora da incubo quella vissuta a Varese e paesi limitrofi dai residenti e non solo qiuando oggi, poco prima delle 18, si è abbattuto un temporale fortissimo con tuoni, ...varese7press