Tempesta d' amore | trame dal 25 febbraio al 2 marzo | Constanze e Nina in guerra per Henning

"Tempesta d'Amore", le anticipazioni: che grande delusione per Erik!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ad', nel corso della prossima settimana di programmazione, scoppierà una vera e propriatra. Intanto, stando alledal 25al 2, Josie, grazie all'intervento di Leon, si renderà conto di quanto Erik stia soffrendo per la distanza che lei ha messo tra loro e finalmente deciderà di riavvicinarsi a lui. Per quanto riguarda la madre Yvonne, invece, la cuoca non avrà intenzione di perdonarla e la accuserà di non ricordare nemmeno il nome del suo padre biologico. Dal canto suo, Christoph, deluso da Alexandra, si allontanerà da lei. L'imprenditrice, a quel punto, confesserà all'albergatore che ha intenzione di convertire una zona del Fürstenhof in appartamenti di lusso. Alexandra, però, capirà di ...