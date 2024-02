Telefonata e dito medio | Inzaghi e Acerbi dell’Inter patteggiano

Il dito medio di Acerbi e la telefonata di Inzaghi, arriva il patteggiamento per entrambi

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’Inter è in campo per preparare la partita del campionato di Serie A contro il Lecce con il chiaro obiettivo di confermare la striscia positiva verso lo scudetto. Simonee Francesco, rispettivamente allenatore e difensore nerazzurri, hanno deciso di patteggiare dopo che la Procura Figc aveva aperto un fascicolo al termine di Roma-Inter. Il tecnico nerazzurro era finito nel mirino per una telefona alla squadra all’intervallo, da squalificato, mentre il difensore per ilai tifosi giallorossi. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’allenatore nerazzurro pagherà 3.500 euro e altrettanti l’Inter. Intesa anche con il difensore: 5.000 euro a lui e al club. L'articolo CalcioWeb.