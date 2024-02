Taylor Swift | ecco l’esclusiva milionaria per esibirsi solo a Singapore

Taylor Swift da record: è prima tra le 10 più grandi star della musica globale per il 2023! Ecco chi sono gli altri

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) La pop star americana ha accettato un accordo con le autorità della città stato asiatica, dove si esibirà 6 volte senza andare in altre metropoli dell’area Il ministero della cultura e l’ente del turismo dihanno rivelato di aver sottoscritto un contratto di esclusiva con la più grande star mondiale del momento, l’americana, per farla esibirenella città stato come unica tappa nel sud-est dell’Asia del suo tour mondiale, visto che, ovunque arrivi, fa registrare automaticamente il tutto esaurito. Record su record per– mCityrumors.it – Ansa fotoè al momento, con tutta probabilità, la popstar più seguita e amata al mondo. Con 200 milioni di copie vendute a livello internazionale, è la cantante donna ...