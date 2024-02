Tare | «Ecco perché Inzaghi ha qualcosa di più rispetto agli altri»

Tare: “Inzaghi tecnico di livello mondiale, fiero di lui. Ecco perché puntammo su Simone”

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Igli, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay dell’attuale tecnico dell’Inter, SimoneIgli, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay dell’attuale tecnico dell’Inter, Simonele sue dichiarazioni. PAROLE – «Già da giocatore si intravedevadi speciale, lo stesso si poteva dire di Guardiola: avevanoin più. Simone in apparenza inganna: è sempre solare ma in realtà è molto profondo e cura ogni piccolo detto, lui parte dal primo minuto della mattina fino all’ultimo della sera e cura tutto in modo maniacale. Hain piùnel creare un ...