Tajani: "L'Europa ci chiama non possiamo deluderla" - Il Sole 24 ORE

(Di sabato 24 febbraio 2024) In Europa si fidano di noi, ha detto Antonio, appena rieletto segretario nazionale di Forza Italia. Hanno bisogno di Forza Italia, non lideludere. Un congresso che ha visto una grande mobilitazione con cui abbiamo fatto un regalo a Silvio Berlusconi.

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci siamo tutti e siamo tutti uniti. Mi dispiace per i signori della sinistra, per i giornali di sinistra che dicono che stiamo sempre ... (ildenaro)

“Questo Congresso – ha chiarito il neo segretario azzurro Antonio Tajani – ha dimostrato anche quanta attenzione c’è soprattutto in Europa per quello che ... (laprimapagina)

Congratulazioni a Tajani per la segreteria di Forza Italia: “Congratulazioni ad Antonio Tajani eletto per acclamazione segretario nazionale di Forza Italia. Non poteva non essere lui, uno dei fondatori di Forza Italia, erede naturale di Berlusconi, a guidare ...pagineabruzzo

G7: Tajani su "Le Figaro", presidenza italiana guidata da rispetto diritto internazionale: Il rispetto del diritto internazionale guida le azioni dell'Italia come presidente di turno del G7. Lo ha scritto il vicepremier e ...agenzianova

Cariche su studenti a Pisa e Firenze, Fratelli d'Italia: "Colpa della sinistra che spalleggia i violenti": Cariche della polizia ieri a Pisa contro gli studenti in corteo pro Palestina e, poi, a Firenze. Mentre le opposizioni insorgono e su quanto è accaduto è intervenuto anche il Capo dello Stato ...adnkronos