Tajani | il ricordo di Berlusconi e l’inizio di una nuova era per FI

Forza Italia a congresso, Tajani: "Berlusconi ha costruito anche il nostro futuro"

Per il numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani , «sul Patto non c’è fretta». Il leader di Vox Abascal accolto tra gli applausi: «Su Sanchez solo manipolazione ... (ilsole24ore)

Pichetto, l'emozione di 30 anni di Forza Italia: Pichetto, l’emozione di 30 anni di Forza Italia 24 febbraio 2024 Il ministro rimarca che Forza Italia punta a rappresentare il maggior numero di italiani perché il partito è moderato, liberale e respo ... informazione

Quattro azzurri in corsa per la carica di numero due: Il ricordo, la memoria e il richiamo al fondatore e all’identità profonda del partito è ovunque, compresa la nuova tessera in cui compare Silvio Berlusconi che stringe in alto la mano di Antonio ... informazione

Tajani, 'parole di Putin sull'Italia Fa disinformazione': Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Prima di Domani su Rete4, commentando le parole del presidente russo secondo cui "in Italia si sente a casa". (ANSA). mattinopadova.gelocal