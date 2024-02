Tajani eletto segretario Fi promette unità Ma evita conta su vice

Forza Italia, Tajani eletto segretario con quattro vice: «Grande responsabilità»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – Le dodici cabinerali allestite di tutto punto restano inesorabilmente deserte, i nastri che transennano l’area inutilmente ferme al loro posto. Antoniodiventa ufficialmente il primodi Forza Italia per alzata di mano. Buona parte del discorso pronunciato un secondo dopo la proclamazione ha come sottotesto l’impegno a non gestire il partito con la logica dell’uomo solo al comando. “Qui – dice – non c’è un, non ci sono quattrosegretari e tre capigruppo, ma una classe dirigente nazionale che è in grado di essere punto di riferimento, che è in grado di assumersi in questo momento l’impegno di guidare il Paese”. Allo stesso tempo chiede al partito di rendere omaggio a Silvio Berlusconindo divisioni “per piccole ...