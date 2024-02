Tajani eletto segretario di Forza Italia | Una grande responsabilità

Forza Italia a congresso, Tajani eletto segretario. Metsola: "A giugno vostra voce sia forte"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il vicepremier indica la strada: "Dobbiamo rendere omaggio a Silvio Berlusconi, non possiamo dividerci per piccole soddisfazioni personali"

Antonio Tajani eletto Segretario di Forza Italia: "Grazie di cuore a tutti per la fiducia e la stima": Antonio Tajani eletto Segretario di Forza Italia: "Grazie di cuore per la fiducia concessa, per la stima e l'amicizia" ...notizie

Congresso Forza Italia, Tajani eletto per acclamazione: “Ho una grande responsabilità sulle spalle” | VIDEO: Il segretario uscente Antonio Tajani è stato eletto per acclamazione e guiderà il partito nel prossimo futuro. Congresso Forza Italia, Tajani: “Non dimentichiamoci dell’operato di Berlusconi” Nel ...tag24

NEWS - Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia: Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia. La votazione è avvenuta all'unanimità. Il congresso ha anche eletto i quattro vicesegretari del partito: Roberto Occhiuto, Alberto C ...napolimagazine