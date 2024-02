Tajani eletto segretario di Forza Italia | “Non sarà facile indossare la fascia di Berlusconi | ce la metterò tutta”

Forza Italia a congresso, Tajani eletto segretario. Metsola: "A giugno vostra voce sia forte"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Antonioè statoper acclamazione e all’unanimitàdi. Al termine del voto la platea del congresso azzurro, riunito all’Eur, ha scandito il coro “Antonio, Antonio”. “Grazie di cuore, anche per lo striscione, per la fiducia concessa, per la stima e l’amicizia”, sono state le prima parola pronunciate da, che ha riferito di aver ricevuto come primo messaggio di congratulazioni quello di Marina e Pier Silvio. “Augurano buon lavoro anche in vista delle prossime elezioni europee, continuano a seguire con affetto quella che secondo noi la più bella creatura di”, ha detto il, ringraziando poi la moglie e i figli: “La famiglia è sacra”. Oltre a...

Il vicepremier indica la strada: "Dobbiamo rendere omaggio a Silvio Berlusconi, non possiamo dividerci per piccole soddisfazioni personali" (ilgiornale)

Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia all’unanimità per alzata di mano durante il congresso all’Eur. I delegati si sono posti in piedi ... (ildenaro)

Tajani eletto per alzata di mano dal congresso segretario di Forza Italia: Roma, 24 feb. (askanews) - Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia all'unanimità per alzata di mano durante il congresso all'Eur. I delegati si sono posti in piedi agitando il loro ...notizie.tiscali

Occhiuto eletto vice segretario nazionale di Forza Italia: ROMA – Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è stato eletto vice segretario nazionale di Forza Italia. L’elezione è avvenuta durante il congresso del partito, svoltosi a Roma, e che ha ...quotidianodelsud

Tajani eletto per alzata di mano dal congresso (il primo) segretario di Forza Italia: “Ce la metterò tutta”: Roma, 24 feb. (askanews) – Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia all’unanimità per alzata di mano durante il congresso all’Eur. I delegati si sono posti in piedi agitando il loro ca ...askanews