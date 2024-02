Forza Italia a congresso, Tajani eletto segretario. Metsola: "A giugno vostra voce sia forte"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Antonioper acclamazionedi. La platea azzurra del congresso ha scandito il coro «Antonio, Antonio» al termine del voto, dove non si è...

Il vicepremier indica la strada: "Dobbiamo rendere omaggio a Silvio Berlusconi, non possiamo dividerci per piccole soddisfazioni personali" (ilgiornale)

Antonio Tajani è stato eletto segretario di Forza Italia all’unanimità per alzata di mano durante il congresso all’Eur. I delegati si sono posti in piedi ... (ildenaro)

Antonio Tajani è stato eletto per acclamazione e all’unanimità segretario di Forza Italia . Al termine del voto la platea del congresso azzurro, riunito ... (secoloditalia)

Tajani eletto segretario di Forza Italia: «Grazie di cuore a tutti per la fiducia e la stima»: Antonio Tajani eletto per acclamazione segretario di Forza Italia. La platea azzurra del congresso ha scandito il coro «Antonio, Antonio» al termine del voto, dove non si è registrato alcun contrario ...ilmattino

Forza Italia, Inzerillo scelto da Tajani per il consiglio nazionale: ROMA- Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Palermo, Gianluca Inzerillo, è tra le personalità scelte dal neoeletto segretario nazionale degli “azzurri” Antonio Tajani, per far parte del consiglio ...livesicilia

Forza Italia, Tajani eletto segretario nazionale: ROMA - Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia. La votazione è avvenuta all'unanimità. "I nostri alleati non hanno nulla da temere da noi, ma nessuno può chiederci di rinunc ...laprovinciacr