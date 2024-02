Tajani è il segretario di Forza Italia

Forza Italia, Tajani eletto segretario nazionale all'unanimità | Le congratulazioni di Marina Berlusconi

(Di sabato 24 febbraio 2024) 18.20 Antonioè stato elettonazionale di. La votazione è avvenuta all'unanimità. Il congresso ha anche eletto i quattro vicesegretari del partito: Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni. L'elezione è avvenuta per alzata di mano.:"Gli alleati non hanno da temere, nessuno può chiederci di rinunciare alla nostra identità".

