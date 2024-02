Tabellone Wta 1000 Dubai 2024 | Swiatek prima testa di serie | c’è Paolini

Tabellone WTA San Diego 2024: Pegula e Haddad Maia in cerca di segnali positivi, al via anche Wozniacki

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildel torneo Wtadi: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Intensa settimana in compagnia del torneo mille negli Emirati, sul cemento troviamo Igacomedie Aryna Sabalenka come seconda del seeding, mentre per quanto riguarda le azzurre presenti Jasmine, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti per provare a raggiungere risultati importanti. Di seguito ecco ilcompleto del torneo Wtadi. COPERTURA TV MONTEPREMIPRINCIPALE WTAFINALEb. Kalinskaya 4-6 7-5 ...