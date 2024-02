Tabellone ATP Dubai 2024: Sonego in zona Medvedev, Musetti verso Rublev. Spicca Shapovalov-Murray

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sorteggiato poco fa ilprincipale dell’ATP 500 di. Quasi superfluo ricordare la scia di successo e fama che precede questo torneo, che per anni ha visto praticamente tutti i più grandi al via. L’albo d’oro parla da solo: Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero, Roger Federer (otto volte), Rafael Nadal, Novak Djokovic (cinque volte), Andy, Stan Wawrinka, Daniil. Proprio il russo è numero 1 del seeding, e numero 2 è il finalista della scorsa edizione, il suo connazionale Andrey. L’inizio diè particolare, perché giocherà contro Alexander Shevchenko, suo connazionale, ma passato sotto bandiera del Kazakistan da poche settimane. Rimane da scoprire l’animosità del caso. Tra i primi turni,indubbiamente ...

