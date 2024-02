SuperBike | tripletta italiana in Australia | Bulega | Locatelli e Iannone sul podio

Superbike, tripletta italiana a Phillip Island. Bulega vince all’esordio su Locatelli

(Di sabato 24 febbraio 2024) Phillip Island –nella prima gara del mondiale. Con la sorpresa Nicolòche trionfa all’esordio sul tracciatono di Phillip Island. In sella alla Ducati del team Aruba.it Racing, ha conquistato il gradino più alto di untutto azzurro. A completarlo Andrea(Pata Prometeon Yamaha) e Andrea(Team GoEleven), per la prima volta in gara dopo un’assenza di quattro anni imposta dalla controversa squalifica per doping. Giornata da dimenticare quella del campione del mondo in carica Alvaro Bautista che, dopo una pre-stagione condizionata da infortuni e dall’adattamento alla zavorra resa obbligatoria dal nuovo regolamento, è caduto in curva 10 a inizio gara. (Fonte Ansa) Foto X/WorldSBK