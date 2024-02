Superbike | Gara 1 Australia | che debutto per Bulega e Iannone!

Sbk GP Australia 2024, orari tv con la diretta su Sky e TV8

(Di sabato 24 febbraio 2024)clamoroso in un appuntamento importante, il primo, del Mondiale 2024 della SBK. Due prove, anzi tre, folgoranti che hanno tinto immediatamente il podio completamente dei colori del nostro Paese. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Il campione del mondo in carica del Supersport, Nicolò, si è preso l’enorme soddisfazione di vincere1 innel round della. La Ducati numero undici ha staccato tutte le altre combattendo prepotentemente con chi ha chiuso il primo, reale, podio: Andrea Locatelli ha mostrato i passi in avanti della nuova Yamaha vincendo il duello a distanza con il suo compagno di box e piazzandosi al secondo posto, mentre al terzo si è posizionato un altro Andrea che di cognome fa Iannone. L’abruzzese, al rientro dopo la lunghissima squalifica, è stato ...