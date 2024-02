Superbike 2024 | Bulega trionfa al debutto a Phillip Island Podio italiano con Locatelli e Iannone

SBK 2024. Un grande Bulega vince gara1 a Phillip Island! - Superbike

(Di sabato 24 febbraio 2024)(Australia), 24 febbraio– Scatta il Mondialee subito cade un tabù grazie alla classe di un pilota. Sul circuito diin Australia, Nicolòscrive una pagina di storia conquistando nel suo primo sabato da rookie prima la pole position e poi il trionfo in gara 1, facendo registrare anche il giro veloce. Una giornata tutta italiana: sulanche Andrea Locarelli e Andrea. Malgrado una partenza non eccellente, l'emiliano dell'Aruba.it Racing-Ducati rimane per i primi giri con il gruppo di testa per poi prendere il comando al settimo giro e mantenerlo dopo il pit stop obbligatorio introdotto per questo round, anche grazie allo ...