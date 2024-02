Successo esterno di Milwaukee, Gallinari in campo nemmeno 5'

Pari beffa per il Montecchio (25) nell’anticipo di Eccellenza. La formazione giallorossa, impegnata in casa con il Calcio Zola (28), passa in vantaggio con ... (sport.quotidiano)

Chiara Ferragni: «Sono stata zitta per troppo tempo. Fedez In tanti weekend non c'è stato. Voglio proteggere i miei figli»: Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo». E con la stessa tuta, da 600 euro, ha poi ... ilmessaggero

Stefano Favaro, maestro di tennis morto in casa: il malore e le chiavi nella serratura esterna, cosa è successo: Bravo, fragile e sfortunato. Tre parole per ricordare la personalità di Stefano Favaro, maestro di tennis che lavorava a Cavarzere (Venezia) da oltre dieci anni, trovato morto ... ilmessaggero