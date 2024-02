Stupro all'ex Cnr. "Io, violentata dentro quelle case diroccate". Scatta il blitz all'alba

(Di sabato 24 febbraio 2024) Scandicci (Firenze), 24 febbraio 2024 – Una donna di mezza età, non cittadina italiana. Sarebbe stata abusata all’interno delle coloniche dell’ex Cnr da almeno un paio di occupanti abusivi. E’ partendo proprio dal suo racconto agli operatori sanitari, dalla circostanza che la donna, probabilmente avvicinata a Firenze, l’altra mattina si sarebbe risvegliata lì, che sono cominciati i controlli nelle strutture fatiscenti nel pieno centro di Scandicci. Un racconto che ancora deve essere completamente dettagliato, analizzato. Un fatto che però non è possibile tacere e che ha sconvolto la città: accanto acasupole dove sarebbe successo tutto c’è un’area cani e una pista da jogging dove diverse donne sole vanno. E c’è una scuola superiore frequentata da giovani che si muovono anche a piedi per tornare a casa. Dopo una notte di ulteriori ...

