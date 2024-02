Studenti picchiati a Pisa | Mattarella risorge e bacchetta il governo | Autorevolezza polizia non si misura con manganellate | violenza è fallimento

Le polemiche per le cariche della polizia contro gli studenti a Pisa e Firenze

Studenti caricati dalla polizia, i genitori di una scuola genovese: "Preoccupati per i nostri figli, deriva repressiva": Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta firmata dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo San Fruttuoso su quanto successo a Pisa durante la manifestazione degli studenti del 23 febbraio, ... genovatoday

La carica degli studenti, i ragazzi sfilano di nuovo a Pisa dopo gli scontri e gridano: “Questore dimettiti”: Circa un centinaio di giovani si è radunata questa mattina nella piazza dei Cavalieri a Pisa - teatro ieri sera della manifestazione con cinquemila persone in solidarietà con la Palestina e in protest ... msn

"Poliziotti, come fate a guardare in faccia i vostri figli". La denuncia della madre della studentessa manganellata a Pisa: Sono vicina ai genitori degli altri nostri studenti, picchiati e spaventati. Mi commuove tanto, tutto questo. Non mi fa paura il male. Mi fa ribrezzo. Come la viltà". Gli studenti in corteo per la ... today