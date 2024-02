Studenti in piazza a Viareggio, “solidarietà per i fatti di Pisa”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – “Una manifestazione spontanea, pacifica, in segno dinei confronti dei nostri coetanei divittime di un abuso di potere e violenze ingiustificate”. Così questa mattina, poco dopo le 8, un centinaio didel liceo scientifico Barsanti e Matteucci, delle classi III, IV e V, si sono ritrovati inNieri e Paolini sotto la sede del Comune di. Un raduno nato all'improvviso poco prima del suono della campanella per “una reazione tempestiva – spiega Nicola Dalle Mura – di fronte agli avvenimenti accaduta indei Cavalieri e in via San Frediano ieri mattina a”.