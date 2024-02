Studentessa di 20 anni violentata fuori dalla discoteca | l’aggressore fermato

Studentessa di 20 anni stuprata fuori dalla discoteca a Milano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nella notte tra sabato e domenica, un episodio di violenza ha turbato la città di Milano, precisamente nel parcheggio di un supermercato adiacente alla notaAlcatraz in via Valtellina. Unaamericana di 20, in Italia per un programma Erasmus, è stata vittima di una violenza sessuale. Il fatto si è consumato dopo un incontro casuale tra la giovane e il suo aggressore all’interno della, dove avevano condiviso alcuni drink insieme. Dopo aver lasciato il locale, si sono diretti nel parcheggio del supermercato nelle vicinanze, dove l’aggressione ha avuto luogo. Fortunatamente, le grida della ragazza hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, i quali hanno immediatamente allertato gli addetti alla sicurezza del locale. Questi ultimi sono riusciti a trattenere ...