Firenze, il racconto choc di una studentessa americana: "Violentata e rapinata da due uomini"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Unadi 20è statala notte scorsa neldi un supermercato nei pressi di una nota discoteca in via Valtellina a. Un giovane è stato...

Studentessa americana di 20 anni violentata in un parcheggio a Milano, arrestato studente egiziano: Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato nei pressi di una nota discoteca in via Valtellina a Milano. Un giovane è ... ilmessaggero

Questa studentessa guadagna 124 mila euro l’anno con un’attività che tutti possono fare: L'inventiva di Sophie Riegel che si è creata un guadagno incredibile semplicemente partendo da zero. Ecco come. money

Alessia Corvaia e la lotta contro l'atassia di Friedreich: «Ema ha approvato un farmaco che può curarla, ora tocca all'Italia»: L'appello di Katia Aracri, mamma della 23enne di Nova Milanese affetta da una malattia genetica rara che la costringe sulla sedia a rotelle: «Una ragazza americana con la stessa sindrome ha recuperato ... milano.corriere