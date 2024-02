Studente sospeso, a Modena trecento persone (e il sindaco) in piazza

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Oltreunite per dire si a una scuola democratica e, soprattutto, per manifestare il proprio sostegno a Damiano Cassanelli, lodalla sua scuola (il Barozzi di) per 12 giorni dopo le dichiarazioni rilasciate - circa alcune problematiche della scuola – alla stampa in occasione di uno sciopero. Importante partecipazione questo pomeriggio al Parco Novi Sad, nell’area antistante proprio all’Isituto Barozzi dov’è in corso il comizio volto a esprimere solidarietà al rappresentante della scuola. Presente anche ilGian Carlo Muzzarelli, l’associazione stampa, tantissimi studenti e amici di Damiano, docenti e RSU, Rappresentanti degli Studenti, Rappresentanti dei Genitori a sostegno all’appello. Un ...

