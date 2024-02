Studente investito da tir a Sanremo | grave la sorella | a Triora oggi è lutto cittadino

Studente di 17 anni muore investito a Sanremo, ferita la sorella: l'autista di un tir arrestato

(Di sabato 24 febbraio 2024) È(Imperia) per la morte dello17enne Mohtadi Doukhani che ieri mattina è stato travolto e ucciso da un tir sulla bretella che collega via Frantoi Canal, in frazione Bussana di, all'Aurelia. SuaManar, 15 anni, versa in condizioni gravissime all'ospedale. Il sindaco Massimo Di Fazio in segno di cordoglio ha annullato tutte le manifestazioni previste e sarà, inoltre, rispettato un minuto di silenzio da parte dei commercianti. Il camionista, un uomo di cittadinanza romena, è stato arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose.