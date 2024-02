Stranezze in cucina con gli antichi Romani

Diventa zen con Bianca (feste 2024) e Darmanitan in Pokémon Masters EX

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Polpette di delfino, mammelle di scrofa in brodo, pappagallo arrosto, ghiro farcito. Erano alcune delle portate che si potevano incontrare a un banchetto nell’antica Roma. Se si era nel giro giusto, beninteso, perché non erano cibi da tutti, ma solo dell’élite, lo 0,2 per cento della popolazione che si poteva permettere una domus, dei servitori, un triclinio e una. Ambienti di cui erano prive le abitazioni più povere, le insulae, i condomini popolari alti fino a otto piani dove siva in comune, su un braciere nel cortile interno, o si usciva a comprare qualcosa al thermopolium, un locale che offriva acqua calda e semplici cibi da asporto. Se del garum, la salsa di budella di pesce fermentate al sole che iinfilavano un po’ dappertutto, come il sale, o come il ketchup, si sa o si pensa di sapere quasi tutto, altre ...