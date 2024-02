Strage di Erba | Rosa Bazzi esce dal carcere | la rivelazione a Quarto Grado Cosa fa e com’è diventata

Strage di Erba, Rosa Bazzi libera di uscire dal carcere per lavorare in una cooperativa sociale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sono passati 18 anni dalladie durante la puntata diandato in onda venerdì 13 febbraio 2024 si è parlato di. La donna, condannata insieme al marito Olndo Romano,ogni giorno daldi Bollate tutti i giorni della settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì. Era l’11 dicembre 2006 quando in uno dei fatti di cronaca più cruenti di questo inizio secolo vennero uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli evitò la morte per ...

