Strage di Erba, il racconto inedito di Olindo Romano: “Quella sera è andata bene, non provo rimorso”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un documentoche riguardaè stato mandato in onda dalla trasmissione “Quarto Grado”. Comincerà il primo marzo la discussione sull'istanza di revisione della sentenza con cui i coniugi sono stati condannati all'ergastolo per ladi

Da gennaio, dopo 17 anni di detenzione, Rosa Bazzi esce ogni giorno dal carcere di Bollate (Mi) per lavorare in una cooperativa sociale. Lo dimostrano ... (ilmessaggero)

Strage di Erba, scandalo: Rosa Bazzi è fuori dal carcere, cosa fa: La nuova vita di Rosa Bazzi, condannata per la strage di Erba, ora impegnata in un percorso di lavoro in cooperativa. La vicenda di Rosa Bazzi e Olindo Romano, la coppia condannata all’ergastolo per ... newsmondo

Rosa Bazzi esce dal carcere ogni giorno, condannata per la strage di Erba, lavora in una cooperativa: Rosa Bazzi avrebbe trovato lavoro in una cooperativa del Milanese e esce ogni giorno dal carcere di Bollate in cui sta scontando l'ergastolo ... notizie.virgilio

Strage di Erba, Rosa Bazzi e le uscite dal carcere con i permessi: lavora per una cooperativa di pulizie: La donna, condannata all’ergastolo, è impiegata per una cooperativa sociale. A rilanciare la notizia è la trasmissione Quarto Grado ... milano.repubblica