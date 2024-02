Strage Cutro, il dramma di un sopravvissuto: "Ho perso moglie e tre figli"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Crotone, 24 feb. (Adnkronos) - A un anno dalla tragedia di Steccato di, Wahid cammina con passo lento. La barba incolta, tiene gli occhi bassi. Parla a bassa voce mentre cammina per raggiungere il Museo di Pitagora di Crotone, dove viene inaugurata una mostra sulla. Lui era su quel barcone, la ‘Summer Love', con lae quattro. Stavano raggiungendo l'Italia per poi continuare il viaggio in Germania dove vivono i parenti. Ma quella notte, tra il 25 e il 26 febbraio di un anno fa, Wahid haquasi tutta la sua famiglia. LaMonika e tre, di 12, 8 e 5 anni. Il corpo del più piccolo non è mai stato restituito dal mare. L'unicoè Maidan, che oggi ha 14 anni. Padre eo vivono ad ...