“Storia dei miei soldi” è un congegno irresistibile sui debiti e crediti di un’intera esistenza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sotto lo pseudonimo di Melissa P., Melissa Panarello esordisce a soli diciassette anni con Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire (Fazi Editore 2003), che subito diventa un caso letterario, un libro in forma diaristica dove la giovane autrice narra, infrangendo i muri di un solido tabù, il desiderio femminile, la scoperta del desiderio, il tramutarsi del corpo di un’adolescente e il tumultuoso accesso alla sfera del sesso. Seguono romanzi, saggi, podcast, rubriche su settimanali e partecipazioni in tivvù. Da alcuni anni, Panarello è anche un’agente letteraria. Il suo ultimo romanzo, Il primo dolore (La Nave di Teseo 2019), tesse ladi due donne, molto distanti fra loro, che oltrepassano entrambe la soglia di chi è figlio e accoglie la vita per rinascere madre. Condei(Bompiani), ...

