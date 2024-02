Stoltenberg: due anni di guerra, 'non perdiamoci d'animo' - Notizie - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il segretario generale della Nato Jensha esortato l'Ucraina e i suoi alleati a "non perdersi d'" nel secondoversario dell'invasione del Paese da parte della Russia. "La situazione sul campo di battaglia rimane estremamente difficile. L'obiettivo del presidente Putin di dominare l'Ucraina non è cambiato e non c'è alcun segno che si stia preparando alla pace. Ma non dobbiamo perdere la speranza", ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza in un messaggio registrato.