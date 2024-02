Sticchi Damiani | «Inter stratosferica! Ma ogni partita va giocata»

Sticchi Damiani: «Con l'Inter risultato scontato? No, ce la giocheremo. Lecce, società modello. No alla serie

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) Saverio, presidente del Lecce, ha parlato alla vigilia dellatra la squadra di D’Aversa e l’al Via del Mare. SUPER AVVERSARIO ?a meno uno dall’: «contro un avversario stratosferico. Per noi avere un evento del genere è incredibile e significa il grande lavoro fatto a Lecce.vagara l’abbiamo fatta anche contro avversari inimmaginabili eazione si può trasformare in occasione da gol». MINACCIA ?si esprime sul format a 18 squadre: «In agenda c’è un club che sta cercando di crescere nel rispetto delle regole, abbiamo bilanci sani. ...