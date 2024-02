Stefano Jesurum e la lettera di minaccia | “Non mi faccio spaventare | ma l’antisemitismo ormai dilaga”

Lettera minatoria a Stefano Jesurum: «Finirai come le pietre d’inciampo»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano – “Stai attento alle tue esternazioni se non vuoi diventare una pietra d'inciampo lì davanti al tuo portone”. Questo il contenuto dellaminatoria che lo scrittore e giornalistasi è visto recapitare nella sua casa milanese. “La– racconta – mi è stata consegnata dal custode insieme al resto della corrispondenza. L’indirizzo era scritto a mano e la busta era addirittura affrancata con un francobollo. All’interno invece c’era un foglio sul quale erano appiccicate delle strisce di testo, probabilmente realizzate con una macchina stampa-etichette:stai attento alle tue esternazioni se non vuoi anche tu diventare anche tu una pietra d’inciampo lì davanti al tuo portone”. Quelle parole le hanno fatto paura? “No. Voglio dire con grande chiarezza che non mi ...