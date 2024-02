Stangati tre bagni della Passeggiata. Servivano alcolici ai minorenni coi ristoranti aperti senza permesso

(Di sabato 24 febbraio 2024) Viareggio (Lucca), 24 febbraio 2024 – Non solo facevano ristorazione al di fuori del periodo consentito dall’autorizzazione amministrativa, ma durante i controlli dei vigili urbani i gestori sono stati sorpresi a servireai. Per tre noti stabilimenti balneariè scattata così la sanzione di 5.000 euro, più la segnalazione alla magistratura per l’alcol che costituisce reato penale quando l’avventore ha meno di 18 anni. Il tam tam via social, com’è costume di Internet, ha creato anche confusione in vista del corso finale del Carnevale di stasera ma, al di làquestione alcolica, non riguarda altro che la differenza tra licenze stagionali e annuali deiall’interno dei. Oggi però, in occasione dell’ultimo corso, il ...