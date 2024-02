"Sta male". Saltano gli appuntamenti del Papa: cosa succede

Vittorio Menozzi , in un lungo post pubblicato su Instagram, ha ripercorso la sua avventura al Grande Fratello , rammaricandosi per come è terminata. (comingsoon)

Pisa è scesa in piazza . Lo ha fatto di nuovo, in solidarietà con il corteo pro-Palestina caricato a colpi di scudi e manganelli dalla polizia in antisommossa. ... (ilfattoquotidiano)

"Sta male". Saltano gli appuntamenti del Papa: cosa succede: L'influenza ferma, di nuovo, il Papa. La Sala Stampa della Santa Sede ha fatto sapere che le udienze previste nell'agenda odierna di Francesco sono state cancellate in via precauzionale "a causa di un ... ilgiornale

Chiara Ferragni: «Sono stata zitta per troppo tempo. Fedez In tanti weekend non c'è stato. Voglio proteggere i miei figli»: Io stessa all'inizio guardavo le top model e dicevo: "wow, che vita, chissà come stanno bene con se stesse". Poi, quando succede a te, capisci che stiamo tutti anche male. Io sono grata della mia vita ... ilmessaggero

La difesa di Chiara Ferragni: "Per due mesi si è parlato di me come di una criminale": "È stata dura. Per due mesi si è parlato di me come se fossi una criminale e incarnassi ogni male di questo Paese. Quando è scoppiato il caso, gli hater non hanno attaccato Balocco perché dicevano che ... huffingtonpost