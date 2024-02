Spranghe di ferro e cellullari trovati nella cella di un detenuto a Bellizzi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiBlitz del personale di Polizia Penitenziaria in unadella Casa circondariale “Antimo Graziano” di Avellino. Ed è sorprendente quel che gli Agenti hanno trovato, come spiega Tiziana Guacci, segretario regionale della Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “mattina di ieri, nel carcere di Bellizzi è stata effettuata una perquisizione straordinariadi undi origini italiane che, solo pochi giorni prima, aveva rifiutato il trasferimento ponendo in essere vari atti turbativi dell’ordine e della sicurezza interna del Reparto.sono stati rinvenuti uno smartphone, un microtelefono e numerosediprobabilmente costruite per aggredire il personale di Polizia ...